6 yıl önce evlenen Alişan’dan itiraf gibi açıklama! “Evlenince olmuyor” Gözler 2 çocuğunun annesi Buse Varol’a çevrildi

A Para ekranlarında izleyici ile buluşan Biz Bize programına konuk olan Alişan, samimi açıklamalarda bulundu. 6 yıl önce oyuncu Buse Varol'la evlenen Alişan, kariyerinden özel hayatına birçok konuda dikkat çeken ifadeler kullandı. Serdar Ortaç ve Mert Demir hakkında da konuşan Alişan'ın "Evlenince olmuyor" sözleri ise çok konuşuldu. İşte Alişan'ın o açıklamaları...