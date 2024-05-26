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6 yıl önce evlenen Alişan’dan itiraf gibi açıklama! “Evlenince olmuyor” Gözler 2 çocuğunun annesi Buse Varol’a çevrildi

A Para ekranlarında izleyici ile buluşan Biz Bize programına konuk olan Alişan, samimi açıklamalarda bulundu. 6 yıl önce oyuncu Buse Varol'la evlenen Alişan, kariyerinden özel hayatına birçok konuda dikkat çeken ifadeler kullandı. Serdar Ortaç ve Mert Demir hakkında da konuşan Alişan'ın "Evlenince olmuyor" sözleri ise çok konuşuldu. İşte Alişan'ın o açıklamaları...

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 09:40 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 09:44
6 yıl önce evlenen Alişan’dan itiraf gibi açıklama! “Evlenince olmuyor” Gözler 2 çocuğunun annesi Buse Varol’a çevrildi 1

Ünlü şarkıcı Alişan, A Para ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen Biz Bize'ye konuk oldu.

6 yıl önce evlenen Alişan’dan itiraf gibi açıklama! “Evlenince olmuyor” Gözler 2 çocuğunun annesi Buse Varol’a çevrildi 2

6 yıl önce oyuncu Buse Varol'la evlenen Alişan, kariyerinden özel hayatına birçok konuda dikkat çeken ifadeler kullandı.

6 yıl önce evlenen Alişan’dan itiraf gibi açıklama! “Evlenince olmuyor” Gözler 2 çocuğunun annesi Buse Varol’a çevrildi 3

İşte Alişan'ın çok konuşulan açıklamalarından satır başları...

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