2'nci evliliği 10 yıl sürmüştü! 3 çocuk annesi Sibel Can'ın oğlunun babası bakın kim çıktı! Hakan Ural’dan sonra meğer...

Hakan Ural ile 11 yıl süren evliliğinden Engincan Ural ve Melisa Ural adlarında iki evladı olan şarkıcı Sibel Can, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca gündem oldu. 2010 yılında ikinci kez nikah masasına oturan ve bir evladı daha olan Sibel Can, bu kez eski eşiyle gündeme geldi. Sibel Can'ın Emir adını verdiği oğlunun babası merak edilip araştırılmaya başlandı. Bakın ünlü şarkıcının 10 yıllık eski eşi kim çıktı! İşte Sibel Can'ın eski eşi...