Abi-kardeş aynı dizide! Yargı’nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi bakın kim çıktı! “Nasıl anlamadık” Pınar Deniz’in partneri...

Merve Ateş, Zeynep Atılgan, Uğur Aslan, Uğur Polat, Arda Anarat gibi isimleri bir araya getiren Yargı dizisinde Pınar Deniz ile başrolü paylaşan Kaan Urgancıoğlu'nun hayatı merak edildi. Ilgaz Savcı karakteriyle izleyici karşısına çıkan Urgancıoğlu'nun özellikle ailesi merak konusu oldu. 2023 yılında evlendiği Burcu Denizer'le mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Aslen İzmirli olan Kaan Urgancıoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kardeşiyle aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. Abi-kardeşin sahnesi dikkat çekerken "Nasıl anlamadık" yorumları yapıldı. Bakın 43 yaşındaki Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi hangi oyuncuymuş...