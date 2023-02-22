6 yarışmacı Survivor’dan ayrıldı iddiası! Acun Ilıcalı Dominik’teki Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Asrın felaketini duyan yarışmacılar...
Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor 2023 yarışması yeni bölümü ile ekrana geldi. Ünlüler takımı ve gönüllüler takımının iki haftanın ardından dokunulmazlık yarışı ile seyirci karşısına çıktığı bölümde Acun Ilıcalı, acı haberi verdi. "Ülkemizde Kahramanmaraş merkezli çok büyük bir deprem oldu" diyen Ilıcalı, deprem felaketi nedeniyle çekimlere ara verildiğini de duyurdu. İşte detaylar...
22.02.2023 00:39 - Son Güncelleme: 22.02.2023 00:39
ACUN ILICALI ACI HABERİ DUYURDU
Ünlüler takımı ve gönüllüler takımının iki haftanın ardından dokunulmazlık yarışı ile seyirci karşısına çıktığı bölümde Acun Ilıcalı, acı haberi verdi.
Acun Ilıcalı, konseyde yarışmacılara üzücü haberi verdi ve çekimlere de ara verildiğini belirtti. İşte Ilıcalı'nın o açıklaması: "Ülkemizde Kahramanmaraş merkezli çok büyük bir deprem oldu.