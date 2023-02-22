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Haberler Magazin Eda Ece gelin oluyor! "Evliliğe doydum 9 kez evlendim" diyen Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'in düğün tarihi belli oldu

Eda Ece gelin oluyor! "Evliliğe doydum 9 kez evlendim" diyen Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'in düğün tarihi belli oldu

Güzel oyuncu Eda Ece ile basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer muradını eriyor... Bir dargın bir barışık ilişkileri 5 yıldır devam eden, sosyal medya hesaplarından sık sık birbirlerini takipten çıkıp tekrar takip eden Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi belli oldu. İşte defalarca ayrılıp barışan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in düğün tarihi...

22.02.2023 08:37 - Son Güncelleme: 22.02.2023 08:37
Eda Ece gelin oluyor! Evliliğe doydum 9 kez evlendim diyen Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer’in düğün tarihi belli oldu

Magazin dünyasının bir dargın bir barışık çifti Eda Ece ile sevgilisi Buğrahan Tuncer sonunda nikah masasına oturuyor. İşte ünlü çiftin nikah tarihi...

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Eda Ece gelin oluyor! Evliliğe doydum 9 kez evlendim diyen Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer’in düğün tarihi belli oldu

Depremzedeler için düzenlenen ortak yayına makyajsız haliyle katılan ve çok konuşulan Eda Ece ile 5 yıldır aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi belli oldu.

Eda Ece gelin oluyor! Evliliğe doydum 9 kez evlendim diyen Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer’in düğün tarihi belli oldu

Ünlü çiftin mutlu haberine köşesinde yer veren Bülent Cankurt şu ifadeleri kullandı:

Eda Ece gelin oluyor! Evliliğe doydum 9 kez evlendim diyen Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer’in düğün tarihi belli oldu

Uzun bir süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Eda Ece gelin geliyor. Eda Ece ile Buğrahan Tuncer çiftinin nikah tarihi belli oldu.

Eda Ece gelin oluyor! Evliliğe doydum 9 kez evlendim diyen Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer’in düğün tarihi belli oldu

Ülkemizde yaşanan asrın felaketi yüzünden 6 Şubat'tan bu yana maalesef hepimizi kahreden haberlerle yatıp-kalkıyoruz. En azından bugün 'mutlu' bir haber vereyim dedim!

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