Yasemin Sakallıoğlu deprem bölgesinde! Depremzedeler için mutfağa girdi! Kızılay’la koordineli çalışan Yasemin’den alkışlık hareket...

Ünlü oyuncu o anlara şu notu ekledi: "Sabah yemekle başladık. Birçok aşçı gönüllü olarak gelmiş. Fakat daha fazla aşçıya ihtiyaç var dediler. Haydi kıymetli aşçılar 1-2 gün bile olsa gelin. Gelin ki devamlılık sağlansın"