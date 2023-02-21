Yasemin Sakallıoğlu deprem bölgesinde! Depremzedeler için mutfağa girdi! Kızılay’la koordineli çalışan Yasemin’den alkışlık hareket...
Yasemin Sakallıoğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremlerin ardından bölgeye koştu. AFAD ile koordineli olarak bölgeye yardım TIR'ı gönderen ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, son olarak depremzedeler için mutfağa girdi. Kızılay'ın afetzedelerin beslenme ihtiyacını gidermek için başlattığı çalışmalara destek veren ünlü oyuncunun görüntüleri alkış topladı. İşte o anlar...
21.02.2023 23:29 - Son Güncelleme: 21.02.2023 23:49
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik ardından ise 7.6'lık sarsıcı bir deprem, 10 ili etkiledi. Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından oyuncu Yasemin Sakallıoğlu da binlerce vatandaşımız gibi bölgeye koştu.
AFAD ile koordineli olarak bölgeye yardım TIR'ı gönderen ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, son olarak depremzedeler için mutfağa girdi.
Kızılay'ın afetzedelerin beslenme ihtiyacını gidermek için başlattığı çalışmalara destek veren ünlü oyuncu, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı.