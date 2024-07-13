6 ayda 53 kilo vermişti! Pelin Öztekin pembe bikinisiyle sere serpe! Günden güne eriyen Pelin Öztekin’in son haline bakın...

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla adını geniş kitlelere duyuran Öztekin, 2014 yılında mide küçültme ameliyatı geçirdi ve 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaştı. Günden güne eriyen Pelin Öztekin'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Tatile çıkan Öztekin, pembe bikinisi ile sere serpe uzanarak verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun son hali dikkat çekerken Öztekin'in mide ameliyatının ardından nasıl kilo vermeye devam ettiği de ortaya çıktı.
Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla adını geniş kitlelere duyuran Öztekin, 2014 yılında mide küçültme ameliyatı geçirdi ve 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaştı.
Kilo vermeye hız kesmeden devam eden Öztekini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla fit halini sık sık gözler önüne serdi.
Ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha tüm dikkatleri üzerine topladı.