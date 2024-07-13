Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşalamıştı | Ece Ronay'ın başı dertte mi? Sosyal medyadan isyan etti

Adı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına karışan Serdar Sertçelik ile bir dönem sevgili olan ve güzellik merkezinin kurşunlanması ile gündeme gelen Ece Ronay, geçtiğimiz yıllarda Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiği taciz mesajlarını ifşa etmişti. Olayın magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından Erbil, Ronay'a dava açmıştı. Söz konusu davanın sonuçlandığı iddia edildi. Ronay'ndan da ilk paylaşım geldi. İşte Erbil ve Ece Ronay arasında yaşananlar...