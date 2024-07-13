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Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşalamıştı | Ece Ronay'ın başı dertte mi? Sosyal medyadan isyan etti

Adı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına karışan Serdar Sertçelik ile bir dönem sevgili olan ve güzellik merkezinin kurşunlanması ile gündeme gelen Ece Ronay, geçtiğimiz yıllarda Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiği taciz mesajlarını ifşa etmişti. Olayın magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından Erbil, Ronay'a dava açmıştı. Söz konusu davanın sonuçlandığı iddia edildi. Ronay'ndan da ilk paylaşım geldi. İşte Erbil ve Ece Ronay arasında yaşananlar...

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 11:11 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 11:25
Mehmet Ali Erbil’in kendisine attığı mesajları ifşalamıştı | Ece Ronay’ın başı dertte mi? Sosyal medyadan isyan etti 1

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nedeniyle tedavi gören Mehmet Ali Erbil, rahatsızlığından dolayı bir süre ekranlara veda etmişti. Erbil yakın bir zamanda tekrar döndü. Erbil'in bu dönüşü birçok tartışmayı da beraberinde getirdi.

Mehmet Ali Erbil’in kendisine attığı mesajları ifşalamıştı | Ece Ronay’ın başı dertte mi? Sosyal medyadan isyan etti 2

67 yaşındaki ünlü şovmen şu sıralar kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile mutlu bir birliktelik yürütüyor.

Mehmet Ali Erbil’in kendisine attığı mesajları ifşalamıştı | Ece Ronay’ın başı dertte mi? Sosyal medyadan isyan etti 3

Sık sık magazin gündeminde yer alan Erbil,geçtiğimiz yıllarda skandal bir olayla anılmıştı.

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