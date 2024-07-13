2 yılı devirmişler! Gol Kralı’nın Sevim’i Suna Yıldızoğlu’nun ilk eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Kemal Sunal’ın partneri...

Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği 1980 yapımı komedi türündeki Gol Kralı'nda Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen Suna Yıldızoğlu, filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Ünlü oyuncu Yasemin Allen'in annesi olan Yıldızoğlu'nun özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncunun bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Gol Kralı'nın Sevim'i Suna Yıldızoğlu'nun ilk eşi kim...