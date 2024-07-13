2 yılı devirmişler! Gol Kralı’nın Sevim’i Suna Yıldızoğlu’nun ilk eşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! Kemal Sunal’ın partneri...

Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği 1980 yapımı komedi türündeki Gol Kralı'nda Kemal Sunal ile kamera karşısına geçen Suna Yıldızoğlu, filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Ünlü oyuncu Yasemin Allen'in annesi olan Yıldızoğlu'nun özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncunun bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Gol Kralı'nın Sevim'i Suna Yıldızoğlu'nun ilk eşi kim...
Sevim karakterini canlandırdığı Gol Kralı'nın televizyon erkanlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Suna Yıldızoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
SUNA YILDIZOĞLU KİMDİR?
1955 yılında İngiltere'de doğan Suna Yıldızoğlu'nun gerçek adı Sonia Eddy'dir. 1974 yılında Türkiye'ye yerleşen sanatçı, evlendikten sonra ismini değiştirdi ve Türk vatandaşlığını aldı.
1976 yılında oyunculuğa başlayan Yıldızoğlu, 1981'de girdiği 17. Altın Orfe yarışmasında Özel Burgaz Ödülü ve Gazeteciler Ödülünü kazandı.