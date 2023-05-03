6 ay önce anne olan Nur Tuğba Namlı doğum kilolarından kurtuldu! “Yağlar gidiyor” deyip zayıflama sırrını açıkladı! Hakan Ural’ın partneri meğer...
2015 yılında iş insanı Mustafa Namlı ile dünyaevine giren Nur Tuğba Namlı, geçen Kasım ayında üçüncü kez anne olma mutluluğu yaşadı. Müjdeli haberi ise Namlı'nın partneri Hakan Ural duyurdu. Doğumdan kısa bir süre sonra işinin başına dönen Namlı'nın fazla kilolarından hızla kurtulduğu görüldü. Sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulunan ünlü isim, zayıflama sırrını açıkladı. Bakın "Yağlar gidiyor" diyen Nur Tuğba Namlı nasıl zayıflamış...
03.05.2023 22:10 - Son Güncelleme: 03.05.2023 22:10
2015 yılında iş insanı Mustafa Namlı ile dünyaevine giren Nur Tuğba Namlı, geçen Kasım ayında üçüncü kez anne olma mutluluğu yaşamıştı. Hakan Ural, müjdeli haberi Instagram hesabından paylaşmıştı.
Ural, şu ifadeleri kullanmıştı: "Dünya güzeli, altın kalpli iş arkadaşım, dostum, hanımefendi sanatçımız Nur Tuğba Namlı an itibarı ile üçüncü evladını sağlıkla dünyaya getirmiştir. Duyduk duymadık kalmasın. Allah sağlıkla, huzurla, mutlulukla büyütmeyi nasip etsin. Ailesine vatanına milletine hayırlı evlat olsun inşallah"