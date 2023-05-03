6 ay önce anne olan Nur Tuğba Namlı doğum kilolarından kurtuldu! “Yağlar gidiyor” deyip zayıflama sırrını açıkladı! Hakan Ural’ın partneri meğer...

Ural, şu ifadeleri kullanmıştı: "Dünya güzeli, altın kalpli iş arkadaşım, dostum, hanımefendi sanatçımız Nur Tuğba Namlı an itibarı ile üçüncü evladını sağlıkla dünyaya getirmiştir. Duyduk duymadık kalmasın. Allah sağlıkla, huzurla, mutlulukla büyütmeyi nasip etsin. Ailesine vatanına milletine hayırlı evlat olsun inşallah"