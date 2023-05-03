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Haberler Magazin Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı ile Aygül’üne bakın! Çağrı Şensoy ile Buse Arslan evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan kareler...

Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı ile Aygül’üne bakın! Çağrı Şensoy ile Buse Arslan evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan kareler...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Cerkutay ile Aygül karakterlerini canlandıran Çağrı Şensoy ve Buse Arslan'dan müjdeli haber geldi. Ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı attı. Aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanan ünlü çift, sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Şensoy paylaşımına "Dur ey zaman öyle güzelsin ki..." notunu ekledi. Berk Oktay, Emel Dede, Yeşim Ceren Bozoğlu, Yıldız Çağrı Atiksoy, Didem Balçın gibi birçok ünlü isim paylaşıma yorumda bulundu. İşte Çağrı Şensoy ile Buse Arslan nişandan ilk kareleri...

takvim.com.tr
03.05.2023 22:42 - Son Güncelleme: 03.05.2023 22:42
Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı ile Aygül’üne bakın! Çağrı Şensoy ile Buse Arslan evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan kareler...

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'da Cerkutay ile Aygül karakterlerini canlandıran Çağrı Şensoy ve Buse Arslan'dan müjdeli haber geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı ile Aygül’üne bakın! Çağrı Şensoy ile Buse Arslan evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan kareler...

Aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanan ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı ile Aygül’üne bakın! Çağrı Şensoy ile Buse Arslan evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan kareler...

Sosyal medya hesaplarında nişandan paylaşım yapmayı ihmal etmeyen çiftten Çağrı Şensoy, "Dur ey zaman öyle güzelsin ki..." ifadelerini kullandı.

Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı ile Aygül’üne bakın! Çağrı Şensoy ile Buse Arslan evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan kareler...

Buse Arslan ise "Kendimin ve dünyanın yarısını bulduğumda..." notunu ekledi.

Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı ile Aygül’üne bakın! Çağrı Şensoy ile Buse Arslan evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişandan kareler...

Burak Çelik, Berk Oktay, Emel Dede, Yeşim Ceren Bozoğlu, Yıldız Çağrı Atiksoy, Didem Balçın gibi birçok ünlü isim paylaşıma yorumda bulundu.

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