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Haberler Magazin 2 yıl önce evlenen Gözde Türker en cesur haliyle eşine poz verdi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! Kardeşlerim’in Harikası’ydı...

2 yıl önce evlenen Gözde Türker en cesur haliyle eşine poz verdi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! Kardeşlerim’in Harikası’ydı...

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Harika karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Gözde Türker, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. 2 sene önce Anıl Güler ile nikah masasına oturan oyuncunun eşine verdiği poz sosyal medyayı salladı. Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle poz veren Türker'e binlerce yorum ve beğeni geldi. İşte Gözde Türker'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
03.05.2023 21:14 - Son Güncelleme: 03.05.2023 21:14
2 yıl önce evlenen Gözde Türker en cesur haliyle eşine poz verdi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! Kardeşlerim’in Harikası’ydı...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Harika karakteriyle tanınan Gözde Türker, iki sene önce Anıl Güler ile nikah masasına oturdu.

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2 yıl önce evlenen Gözde Türker en cesur haliyle eşine poz verdi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! Kardeşlerim’in Harikası’ydı...

Hem kariyeri hem özel hayatıyla dikkat çeken Türker, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

2 yıl önce evlenen Gözde Türker en cesur haliyle eşine poz verdi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! Kardeşlerim’in Harikası’ydı...

Sosyal medyayı aktif kullanan Gözde Türker, eşine verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

2 yıl önce evlenen Gözde Türker en cesur haliyle eşine poz verdi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! Kardeşlerim’in Harikası’ydı...

Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle poz veren Türker'in paylaşımı, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak binlerce yorum ve beğeni aldı.

2 yıl önce evlenen Gözde Türker en cesur haliyle eşine poz verdi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! Kardeşlerim’in Harikası’ydı...

Makyajsız haliyle poz veren Gözde Türker için "Duru güzellik" yorumları yapıldı.

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