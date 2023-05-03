2 yıl önce evlenen Gözde Türker en cesur haliyle eşine poz verdi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu! Kardeşlerim’in Harikası’ydı...
Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Harika karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Gözde Türker, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. 2 sene önce Anıl Güler ile nikah masasına oturan oyuncunun eşine verdiği poz sosyal medyayı salladı. Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle poz veren Türker'e binlerce yorum ve beğeni geldi. İşte Gözde Türker'in o paylaşımı...
03.05.2023 21:14 - Son Güncelleme: 03.05.2023 21:14
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Harika karakteriyle tanınan Gözde Türker, iki sene önce Anıl Güler ile nikah masasına oturdu.
Sosyal medyayı aktif kullanan Gözde Türker, eşine verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.