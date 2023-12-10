59’luk Sinan Özen “26 yaş küçük eşimden daha genç görünüyorum” deyip itirafları sıraladı! 2 çocuğunun annesi bakın kim çıktı

"Evlere Şenlik", "Canım Yandı", "Ben Seni Sevdim" ve daha nicesiyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Sinan Özen, 2016 yılında dünyaevine girdi. Hem kariyeri hem özel hayatıyla dikkat çeken şarkıcı, verdiği bir röportajda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Özen "26 yaş küçük eşimden daha genç görünüyorum" deyip itirafları sıraladı. Estetik iddialarına da net bir dille cevap veren Özen'in "Gençlik sırrımı açıklarsam ortalık karışır" sözleri dikkat çekti. İşte Sinan Özen'in o açıklamaları...