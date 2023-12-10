59’luk Sinan Özen “26 yaş küçük eşimden daha genç görünüyorum” deyip itirafları sıraladı! 2 çocuğunun annesi bakın kim çıktı

"Evlere Şenlik", "Canım Yandı", "Ben Seni Sevdim" ve daha nicesiyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Sinan Özen, 2016 yılında dünyaevine girdi. Hem kariyeri hem özel hayatıyla dikkat çeken şarkıcı, verdiği bir röportajda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Özen "26 yaş küçük eşimden daha genç görünüyorum" deyip itirafları sıraladı. Estetik iddialarına da net bir dille cevap veren Özen'in "Gençlik sırrımı açıklarsam ortalık karışır" sözleri dikkat çekti. İşte Sinan Özen'in o açıklamaları...
1989 yılında "Rüyalarım Olmasa" albümü ile profesyonel müzik hayatına başlayan Sinan Özen, "Evlere Şenlik", "Canım Yandı", "Ben Seni Sevdim" ve daha nicesiyle hafızalara kazındı.
2016 yılında evlenen şarkıcı, özel hayatıyla da sık sık gündem oldu. Özen, şimdi ise verdiği bir röportajla gündeme geldi. Akşam'a konuşan Özen, "26 yaş küçük eşimden daha genç görünüyorum" deyip itirafları sıraladı.
59 yaşında olmasına rağmen çok daha genç bir görüntüye sahip olan Sinan Özen estetik yaptırdığı iddialarını kesin bir dille yalanladı.