11 yıl evli kalan Sibel Can’ın eski kayınvalidesi Yeşilçam yıldızı çıktı! Hakan Ural’ın annesi bakın kim! Meğer Cüneyt Arkın ile...

16 yaşında başladığı mankenlik kariyerine oyunculuk ve sunuculuğu da ekleyen Hakan Ural, kariyeri kadar özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi. 11 yıl Sibel Can ile evli kalan Ural, 2005'te Ezgi Can Ural'la dünyaevine girdi. Engincan Ural, Melisa Ural ve Gisela Ural adlarında üç evladı olan ünlü isim, özellikle çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer edindi. Ural, şimdi ise annesi ile gündeme geldi. Sibel Can'ın eski kayınvalidesi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı.