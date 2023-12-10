Onu hiç böyle görmediniz! 41’lik Esra Erol imaj tazeledi! Son halini görenin ağzı açık kaldı! Alevli yorumlar havada uçuştu

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla milyonları ekran başına kilitleyen Esra Erol, önceki akşam Harper's Bazaar ödül törenine katıldı. Tören için siyah uzun bir elbise tercih eden güzel sunucu, sosyal medya hesabında geceden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Art arda fotoğraflar yayınlayan Erol'un yeni imajı ise görenleri şaşkına çevirdi. Erol için "Güzele ne yakışmaz", "Çok güzelsiniz Esra Hanım", "Harika olmuş" ifadeleri kullanırken alev emojili yorumlar havada uçuştu. İşte Esra Erol'un hayran bırakan yeni imajı...
Esra Erol'da programıyla hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Esra Erol, hem başarılı kariyeri hem de Ali Özbir ile sürdürdüğü mutlu evlilikle sık sık adından söz ettirdi.
İki çocuk annesi Erol, şimdi ise yeni imajıyla gündeme geldi. Ünlü sunucu, önceki akşam Harper's Bazaar ödül törenine katıldı.