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57 yaşındaki Hülya Avşar siyah bikinisi ile şov yaptı photoshop iddiaları ayyuka çıktı! Cesur pozu sosyal medyayı çalkaladı

57 yaşındaki Hülya Avşar siyah bikinisi ile şov yaptı photoshop iddiaları ayyuka çıktı! Her zaman olduğu gibi tatil sezonunu Ayvalık'taki evinde açan ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Avşar, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Avşar kızı, son olarak siyah bikinisi ile verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Avşar'ın cesur paylaşımı binlerce beğeni alırken photoshop iddiaları ayyuka çıktı. İşte Hülya Avşar'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı…

12.07.2021 19:57 - Son Güncelleme: 12.07.2021 19:57
57 yaşındaki Hülya Avşar siyah bikinisi ile şov yaptı photoshop iddiaları ayyuka çıktı! Cesur pozu sosyal medyayı çalkaladı

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, her zaman olduğu gibi tatil sezonunu Ayvalık'taki evinde açtı. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Avşar, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
57 yaşındaki Hülya Avşar siyah bikinisi ile şov yaptı photoshop iddiaları ayyuka çıktı! Cesur pozu sosyal medyayı çalkaladı

Avşar kızı, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, siyah bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

57 yaşındaki Hülya Avşar siyah bikinisi ile şov yaptı photoshop iddiaları ayyuka çıktı! Cesur pozu sosyal medyayı çalkaladı

Avşar'ın cesur paylaşımı binlerce beğeni alırken photoshop iddiaları ayyuka çıktı. Güzelliği ve fit görüntüsüyle dikkat çeken Avşar'dan iddialara herhangi bir cevap gelmezken paylaşım sosyal medyada tartışma konusu oldu.

57 yaşındaki Hülya Avşar siyah bikinisi ile şov yaptı photoshop iddiaları ayyuka çıktı! Cesur pozu sosyal medyayı çalkaladı

YORUM YAĞDI!
Sosyal medya kullanıcıları, Hülya Avşar'ın rol aldığı Masumiyet dizisinde yüzüne uygulanan filtreye göndermede bulunarak "Dizi de bile kullanan bunda niye kullanmasın photoshop", "Keşke masumiyet de oynamasaydı; o zaman inanırdık bu fotoya ama şimdi inanasımız gelmiyor", "Yahu dizide bile filtre kullanan insan şopsuz fotoğraf mı paylaşır" yorumlarını yaptı.

57 yaşındaki Hülya Avşar siyah bikinisi ile şov yaptı photoshop iddiaları ayyuka çıktı! Cesur pozu sosyal medyayı çalkaladı

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü isimlerin fotoğraflarına photoshop uygulamasına tepki gösterdi.