57 yaşındaki Hülya Avşar siyah bikinisi ile şov yaptı photoshop iddiaları ayyuka çıktı! Cesur pozu sosyal medyayı çalkaladı

57 yaşındaki Hülya Avşar siyah bikinisi ile şov yaptı photoshop iddiaları ayyuka çıktı! Her zaman olduğu gibi tatil sezonunu Ayvalık'taki evinde açan ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Avşar, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Avşar kızı, son olarak siyah bikinisi ile verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Avşar'ın cesur paylaşımı binlerce beğeni alırken photoshop iddiaları ayyuka çıktı. İşte Hülya Avşar'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı…

12.07.2021 19:57 - Son Güncelleme: 12.07.2021 19:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





