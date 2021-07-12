Ebru Şahin Afrika’dan paylaştı sosyal medya yıkıldı! Son halini gören şaştı kaldı sıra dışı tarzı dikkat çekti herkes onu konuştu
Ebru Şahin Afrika'dan paylaştı sosyal medya yıkıldı! Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteri ile yıldızı parlayan Ebru Şahin, dizinin final yapmasının ardından soluğu Maldivler'de almıştı. Şahin şimdi ise rotasını Afrika'ya çevirdi. Afrika tatilinden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen ünlü oyuncunun sıra dışı tarzı ise dikkat çekti. Saçlarına Afrika örgüsü (rasta) yaptıran ünlü oyuncu, son hali ile takipçilerini ikiye böldü. İşte ünlü oyuncu Ebru Şahin'in Afrika tatilinden yaptığı ı paylaşım…
12.07.2021 19:23
- Son Güncelleme: 12.07.2021 20:05
Başrolünü Akın Akınözü ile paylaştığı Hercai dizisinin final yapmasının ardından sevgilisi Cedi Osman'la Maldivler tatiline çıkan Ebru Şahin, şimdi ise rotasını Afrika'ya çevirdi.
Yeni sezonda Destan dizisi ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Şahin, sosyal medya hesabında Afrika tatilinden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
Instagram sayfasında art arda paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Ebru Şahin'in paylaşımına yoğun ilgi gösterdi. Ünlü oyuncunun sıra dışı tarzı ise dikkat çekti.
Saçlarına Afrika örgüsü (rasta) yaptıran ünlü oyuncu, son hali ile takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım ünlü oyuncunun yeni tarzını beğendiğini dile getirerek Şahin'i iltifat yağmuruna tuttu.