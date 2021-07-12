Ebru Şahin Afrika’dan paylaştı sosyal medya yıkıldı! Son halini gören şaştı kaldı sıra dışı tarzı dikkat çekti herkes onu konuştu

Ebru Şahin Afrika'dan paylaştı sosyal medya yıkıldı! Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteri ile yıldızı parlayan Ebru Şahin, dizinin final yapmasının ardından soluğu Maldivler'de almıştı. Şahin şimdi ise rotasını Afrika'ya çevirdi. Afrika tatilinden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen ünlü oyuncunun sıra dışı tarzı ise dikkat çekti. Saçlarına Afrika örgüsü (rasta) yaptıran ünlü oyuncu, son hali ile takipçilerini ikiye böldü. İşte ünlü oyuncu Ebru Şahin'in Afrika tatilinden yaptığı ı paylaşım…

12.07.2021 19:23 - Son Güncelleme: 12.07.2021 20:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





