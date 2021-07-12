Hilal Altınbilek ile Metin Hara aşk mı yaşıyor? Yılın aşk bombası patladı ikili bakın nasıl yakalandı

Hilal Altınbilek ile Metin Hara aşk mı yaşıyor? Yılın aşk bombası patladı! Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteri ile büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, sezon finalinin ardından soluğu tatilde almıştı. Tatilden yaptığı bikinili paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Hilal Altınbilek cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Güzel oyuncu, Bozcaada tatilinde Metin Hara ile sarmaş dolaş görüntülendi. İkilinin bitlikte çekile görüntüsü akıllara 'Aşk mı yaşıyorlar' sorusunu getirirken kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Hilal Altınbilek ile Metin Hara sarmaş dolaş o görüntüsü…

12.07.2021 20:29 - Son Güncelleme: 12.07.2021 20:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





