Hilal Altınbilek ile Metin Hara aşk mı yaşıyor? Yılın aşk bombası patladı ikili bakın nasıl yakalandı
Hilal Altınbilek ile Metin Hara aşk mı yaşıyor? Yılın aşk bombası patladı! Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteri ile büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, sezon finalinin ardından soluğu tatilde almıştı. Tatilden yaptığı bikinili paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Hilal Altınbilek cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Güzel oyuncu, Bozcaada tatilinde Metin Hara ile sarmaş dolaş görüntülendi. İkilinin bitlikte çekile görüntüsü akıllara 'Aşk mı yaşıyorlar' sorusunu getirirken kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Hilal Altınbilek ile Metin Hara sarmaş dolaş o görüntüsü…
12.07.2021 20:29
- Son Güncelleme: 12.07.2021 20:29
Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Züleyha karakteri ile büyük beğeni toplayan Hilal Altınbilek, sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı.
Tatilden yaptığı paylaşımlar ve basın mensupları tarafından çekilen bikinili pozlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Hilal Altınbilek cephesinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu, Bozcaada tatilinde Metin Hara ile sarmaş dolaş görüntülendi.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ikilinin aşk yaşadığı yönündeki iddialar hakkında yorumda bulundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ikiliyi birbirlerine yakıştırırken bazıları bu aşka şaşırdıklarını dile getirdi.
Gossippasta'nın yayınladığı fotoğraf, akıllara 'Aşk mı yaşıyorlar' sorusunu getirirken kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.