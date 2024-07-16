Kim der 3 çocuk annesi! İbrahim Tatlıses’in kızı Zübeyde Melek’e bakın! “Annesinin kopyası” Perihan Savaş’ın ilk göz ağrısı...

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kızı Zübeyde Melek, kardeşi İdo Tatlıses'in aksine eşi ve çocuklarıyla kameralardan uzak bir yaşam sürdürdü. Eşi ve üç çocuğuyla gözlerden uzak bir hayat tercih eden Zübeyde Melek'in son halini görenler ise hayran kaldı. İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kızı için sosyal medyada "Annesinin kopyası", "Güzelliği Perihan Hanım'dan" yorumları yapıldı. İşte Perihan Savaş'ın ilk göz ağrısı Zübeyde Melek'in son hali...