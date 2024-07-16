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Kim der 3 çocuk annesi! İbrahim Tatlıses’in kızı Zübeyde Melek’e bakın! “Annesinin kopyası” Perihan Savaş’ın ilk göz ağrısı...

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kızı Zübeyde Melek, kardeşi İdo Tatlıses'in aksine eşi ve çocuklarıyla kameralardan uzak bir yaşam sürdürdü. Eşi ve üç çocuğuyla gözlerden uzak bir hayat tercih eden Zübeyde Melek'in son halini görenler ise hayran kaldı. İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kızı için sosyal medyada "Annesinin kopyası", "Güzelliği Perihan Hanım'dan" yorumları yapıldı. İşte Perihan Savaş'ın ilk göz ağrısı Zübeyde Melek'in son hali...

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 15:56 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 15:56
Kim der 3 çocuk annesi! İbrahim Tatlıses’in kızı Zübeyde Melek’e bakın! Annesinin kopyası Perihan Savaş’ın ilk göz ağrısı... 1

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüttükleri kızları Melek Zübeyde Akkaş, 2008 yılında Volkan Akkaş ile nikah masasına oturdu. Zübeyde Melek'in bu evlilikten üç çocuğu oldu.

Kim der 3 çocuk annesi! İbrahim Tatlıses’in kızı Zübeyde Melek’e bakın! Annesinin kopyası Perihan Savaş’ın ilk göz ağrısı... 2

Zübeyde Melek, kardeşi İdo Tatlıses'in aksine eşi ve çocuklarıyla kameralardan uzak bir yaşam sürdürdü.

Kim der 3 çocuk annesi! İbrahim Tatlıses’in kızı Zübeyde Melek’e bakın! Annesinin kopyası Perihan Savaş’ın ilk göz ağrısı... 3

Son haliyle zaman zaman gündeme gelen ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla bir kez daha adından söz ettirdi.

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