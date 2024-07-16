Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit aşka geldi! İlk yorum Seda Sayan’dan! Fahriye Evcen’in öpücük attığı kareyle...

1 ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

2 Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Özçivit, bu kez eşiyle yaptığı romantik paylaşımla gündeme geldi.