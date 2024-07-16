Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit aşka geldi! İlk yorum Seda Sayan’dan! Fahriye Evcen’in öpücük attığı kareyle...

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit, sosyal medya hesabında iki çocuğunun annesi Fahriye Evcen'le romantik bir paylaşımda bulundu. Maviler içinde poz veren ikili, adeta sosyal medyayı salladı. Paylaşıma ilk yorum Seda Sayan'dan gelirken Evcen'in verdiği poz dikkat çekti. İşte Burak Özçivit'in o paylaşımı...
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Özçivit, bu kez eşiyle yaptığı romantik paylaşımla gündeme geldi.
Ünlü oyuncu. 2017 yılında dünyaevine girdiği iki çocuğunun annesi Fahriye Evcen ile verdiği bir pozu yayınladı.