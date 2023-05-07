55 yaşında estetiksiz gençleşti! Kimseyi yaşına inandıramıyor! O yöntemle yöntemle bebek gibi cilde sahip oldu!
Kanada'da yaşauan bir kadın o yöntemle estetiksiz, botoksuz gençleşti. Sıklıkla çocuklarının ablası zannedildiğini söyleyen Ninette Longsworth gerçek yaşına kimseyi inandıramıyor. Alkol almak için dükkanlarda bile kendisinden kimlik istendiğini dile getiren Longsworth, "O kadar genç görünüyorum ki kimliğimi göstermek zorundayım" dedi. 20'li yaşlarında bir fiziğe ve yüze sahip olan 55 yaşındaki Longsworth sırrını da açıkladı.
07.05.2023 14:29 - Son Güncelleme: 07.05.2023 14:29
55 yaşında estetiksiz 20, 30 yaş gençleşti! 3 çocuk annesi Ninette Longsworth bakın nasıl bu hale gelmiş! O yöntemle yöntemle bebek gibi cilde sahip oldu! Kendisiyle yeni tanışanların yaşını öğrendiğinde şaşkınlığını gizleyemediğini ifade eden Longsworth güzellik sırrını anlattı. Meğer o yöntemle yöntemle bebek gibi cilde ve kusursuz fiziğe sahip olmuş!