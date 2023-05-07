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Haberler Magazin Ata Demirer 'gençliğine dönmüş!' Eridikçe eridi kah gelincik çiçekleri arasında uzandı kah deniz kenarında keyif yaptı sosyal medya yıkıldı

Ata Demirer 'gençliğine dönmüş!' Eridikçe eridi kah gelincik çiçekleri arasında uzandı kah deniz kenarında keyif yaptı sosyal medya yıkıldı

Ata Demirer eridikçe eriyor! Kah gelincik çiçekleri arasında uzandı kah deniz kenarında keyif yaptı, o paylaşımlar sosyal medyayı salladı. 5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer son haliyle gündemde. Fazla kilolarından kurtulmak için düzenli beslenme programına uyan Ata Demirer Instagram paylaşımlarıyla hem "Gençlik haline dönmüş" hem de "Adam hayatını yaşıyor" dedirtti.

07.05.2023 15:28 - Son Güncelleme: 07.05.2023 15:49
Ata Demirer ’gençliğine dönmüş!’ Eridikçe eridi kah gelincik çiçekleri arasında uzandı kah deniz kenarında keyif yaptı sosyal medya yıkıldı

Ata Demirer 'gençliğine dönmüş!' Eridikçe eridi kah gelincik çiçekleri arasında uzandı kah deniz kenarında keyif yaptı sosyal medya yıkıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ata Demirer ’gençliğine dönmüş!’ Eridikçe eridi kah gelincik çiçekleri arasında uzandı kah deniz kenarında keyif yaptı sosyal medya yıkıldı

Ünlü komedyen Ata Demirer'in son dönem paylaşımlarında verdiği kilolar dikkatlerden kaçmıyor.

Ata Demirer ’gençliğine dönmüş!’ Eridikçe eridi kah gelincik çiçekleri arasında uzandı kah deniz kenarında keyif yaptı sosyal medya yıkıldı

Bir dönem 140 kiloya kadar çıktığı konuşulan Ata Demirer her geçen gün biraz daha zayıflıyor.

Ata Demirer ’gençliğine dönmüş!’ Eridikçe eridi kah gelincik çiçekleri arasında uzandı kah deniz kenarında keyif yaptı sosyal medya yıkıldı

Eski görüntüsüne veda eden Ata Demirer kaç kilo verdiğini açıklayan Demirer'den gelen son paylaşımlar gündeme bomba gibi düştü.

Ata Demirer ’gençliğine dönmüş!’ Eridikçe eridi kah gelincik çiçekleri arasında uzandı kah deniz kenarında keyif yaptı sosyal medya yıkıldı

Demirer, kah gelincik çiçekleri arasında uzandı kah deniz kenarında keyif yaptı.

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