Ata Demirer 'gençliğine dönmüş!' Eridikçe eridi kah gelincik çiçekleri arasında uzandı kah deniz kenarında keyif yaptı sosyal medya yıkıldı
Ata Demirer eridikçe eriyor! Kah gelincik çiçekleri arasında uzandı kah deniz kenarında keyif yaptı, o paylaşımlar sosyal medyayı salladı. 5 ayda 22 kilo veren Ata Demirer son haliyle gündemde. Fazla kilolarından kurtulmak için düzenli beslenme programına uyan Ata Demirer Instagram paylaşımlarıyla hem "Gençlik haline dönmüş" hem de "Adam hayatını yaşıyor" dedirtti.
07.05.2023 15:28 - Son Güncelleme: 07.05.2023 15:49
Ata Demirer 'gençliğine dönmüş!' Eridikçe eridi kah gelincik çiçekleri arasında uzandı kah deniz kenarında keyif yaptı sosyal medya yıkıldı.