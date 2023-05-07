Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile sahnede aşka gelince... Romantizmin doruklarındaki çift ortalığı yıktı geçti sosyal medya: "Yok böylesi..."
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile sahnede aşka geldi ortalık yıkıldı! Göz göze o anlar sosyal medyayı salladı. Sosyal medyayı akif kullanan ve son dönemde hem estetikleri hem de eşi Çağlar Ökten ile magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Seda Sayan'ı sahne aldığı bir mekanda en önden izleyen eşi Çağlar Ökten kameralara takıldı. Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten ile göz göze romantik düeti ise kısa sürede, "Aşka bakın aşka" , "Yok böyle aşk" yorumlarına neden oldu.
07.05.2023 13:31 - Son Güncelleme: 07.05.2023 13:45
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile sahnede aşka gelince... Romantizmin doruklarındaki çift ortalığı yıktı geçti sosyal medya, "Yok böyle aşk" yorumları yağdı.
Eşi ile sık sık adından söz ettiren Seda Sayan'a geçtiğimiz haftalarda Tarık Mengüç'ten gelen bir yorum dikkat çekmişti.