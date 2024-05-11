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51'lik oyuncu 140 kiloyu fişek gibi eritti! "Her gün 45 dakika..." 4.5 ayda 22 kilo verdiren Ata Demirer diyeti!

Son dönemde gözle görülür bir fiziksel değişim yaşayan ünlü komedyen Ata Demirer, sağlık durumu ve kilo verme yöntemleri hakkında çıkan asılsız iddialara net bir açıklama getirdi. Geçmişte kilo sorunlarıyla mücadele eden ve bu süreçte çeşitli sağlık problemleriyle karşılaşan Demirer, son haliyle adeta göz kamaştırıyor. Ancak sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında yer alan, komedyenin "bağırsaklarını yıkattı", "mide ameliyatı oldu" gibi spekülatif haberler, kendisi tarafından kesin bir dille yalanlandı.

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 09:33 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 09:31
51’lik oyuncu 140 kiloyu fişek gibi eritti! Her gün 45 dakika... 4.5 ayda 22 kilo verdiren Ata Demirer diyeti! 1

Ünlü komedyen Ata Demirer, son zamanlarda verdiği kilolar ve fit görünümüyle hayranlarını adeta büyüledi. 51 yaşındaki Demirer, bir dönem 140 kiloya kadar çıkan kilolarından kurtularak, sağlıklı ve fit bir görünüme kavuştu. Uzun süredir kilo verme mücadelesi veren Ata Demirer, sonunda hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. 30 kilo gibi önemli bir miktarı vererek eski görüntüsüne veda eden Demirer, bu süreçte sağlıklı yaşam ve düzenli egzersiz gibi önemli adımlar atmıştı.

51’lik oyuncu 140 kiloyu fişek gibi eritti! Her gün 45 dakika... 4.5 ayda 22 kilo verdiren Ata Demirer diyeti! 2

Sağlıklı Yaşamın Sırları

51 yaşındaki sanatçı, "30 kilo verdim ve bu benim için uzun bir maraton oldu. 2.5 yıl boyunca sağlıklı beslenme ve düzenli spor yaparak bu kilolardan kurtuldum.

51’lik oyuncu 140 kiloyu fişek gibi eritti! Her gün 45 dakika... 4.5 ayda 22 kilo verdiren Ata Demirer diyeti! 3

Herkes bilmeli ki, hızlı çözümler yerine, sabırlı ve disiplinli bir süreç gerekiyor," diye konuştu. Demirer, insülin direnci ve bozuk glisemik indeksi gibi sağlık problemleriyle mücadele ettiğini, bu zorlukları aşmak için düzenli ve dengeli bir diyet programı uyguladığını belirtti.

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