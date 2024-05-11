51'lik oyuncu 140 kiloyu fişek gibi eritti! "Her gün 45 dakika..." 4.5 ayda 22 kilo verdiren Ata Demirer diyeti!

1 Ünlü komedyen Ata Demirer, son zamanlarda verdiği kilolar ve fit görünümüyle hayranlarını adeta büyüledi. 51 yaşındaki Demirer, bir dönem 140 kiloya kadar çıkan kilolarından kurtularak, sağlıklı ve fit bir görünüme kavuştu. Uzun süredir kilo verme mücadelesi veren Ata Demirer, sonunda hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. 30 kilo gibi önemli bir miktarı vererek eski görüntüsüne veda eden Demirer, bu süreçte sağlıklı yaşam ve düzenli egzersiz gibi önemli adımlar atmıştı.

2 Sağlıklı Yaşamın Sırları 51 yaşındaki sanatçı, "30 kilo verdim ve bu benim için uzun bir maraton oldu. 2.5 yıl boyunca sağlıklı beslenme ve düzenli spor yaparak bu kilolardan kurtuldum.