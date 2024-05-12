30 günde 8 kilo verdiren Burçin Terzioğlu diyeti! 44'lük oyuncu 50 kiloya jet hızında düştü! "1 aylık süreçte..."

Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken bir başarıya imza attı. Bir aylık kısa bir zaman diliminde tam 8 kilo vererek sağlıklı bir kilo kaybı elde etti. Ancak dikkat çeken nokta, Terzioğlu'nun bu süreçte yemek yemekten hiç vazgeçmemiş olması. Peki, güzel oyuncu bu etkileyici kilo kaybını nasıl başardı?