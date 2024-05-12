SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

30 günde 8 kilo verdiren Burçin Terzioğlu diyeti! 44'lük oyuncu 50 kiloya jet hızında düştü! "1 aylık süreçte..."

Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken bir başarıya imza attı. Bir aylık kısa bir zaman diliminde tam 8 kilo vererek sağlıklı bir kilo kaybı elde etti. Ancak dikkat çeken nokta, Terzioğlu'nun bu süreçte yemek yemekten hiç vazgeçmemiş olması. Peki, güzel oyuncu bu etkileyici kilo kaybını nasıl başardı?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 10:09 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 10:09
30 günde 8 kilo verdiren Burçin Terzioğlu diyeti! 44’lük oyuncu 50 kiloya jet hızında düştü! 1 aylık süreçte... 1

Ünlülerin zayıflama sırları, sadece fiziksel görünümleriyle değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam tarzlarıyla da dikkat çekiyor. Egzersiz ve diyet programlarına rağmen, hangi tuzağa düşmeyerek formda kalmayı başarıyorlar? İşte cevapları...

30 günde 8 kilo verdiren Burçin Terzioğlu diyeti! 44’lük oyuncu 50 kiloya jet hızında düştü! 1 aylık süreçte... 2

Ünlü Oyuncu Burçin Terzioğlu, Yemek Yemeden 8 Kilo Nasıl Verdi?

Yoğun Tempoda Çalışırken Kilo Vermenin Sırrı

Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken bir başarıya imza attı. Bir aylık kısa bir zaman diliminde tam 8 kilo vererek sağlıklı bir kilo kaybı elde etti. Ancak dikkat çeken nokta, Terzioğlu'nun bu süreçte yemek yemekten hiç vazgeçmemiş olması.

30 günde 8 kilo verdiren Burçin Terzioğlu diyeti! 44’lük oyuncu 50 kiloya jet hızında düştü! 1 aylık süreçte... 3

Yoğun İş Temposunda Dengeli Beslenme ve Disiplin

Terzioğlu'nun verdiği bilgilere göre, kilo verme sürecinde yemek yemekten vazgeçmeden hareket etmiş. Yoğun bir tempoda çalışmasına rağmen sağlıklı beslenmeyi ve porsiyon kontrolünü elden bırakmamış.

SON DAKİKA