50’lik Defne Samyeli’nin gençlik sırrı bakın neymiş! Aldatmak'ın Elmas'ı 20'liklere meydan okuyor! 15 yıldır yaşlanma etkisi hissetmiyor...
Feyza Sevil Güngör (Oylum), Vahide Perçin (Güzide), Asena Girişken (Yeşim), Mustafa Uğurlu (Tarık), Ercan Kesal (Ali Sezai) gibi başarılı isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisinde Elmas karakterini canlandıran Defne Samyeli, hem performansı hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettirdi. 50 yaşındaki iki çocuk annesi Samyeli'nin güzellik sırrı da merak edildi. Deren Talu ve Derin Talu adlarında iki kızı olan Samyeli'nin geçen sene konuyla ilgili verdiği röportaj ise tekrar gündem oldu. Gençlik sırrını açıklayan Samyeli'nin "15 yıldır yaşlanma etkilerini hissetmiyorum bile" sözleri ise dikkat çekti. ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ın Elmas'ı Defne Samyeli'nin gençlik sırrı bakın neymiş...
06.04.2023 18:47 - Son Güncelleme: 06.04.2023 18:47
ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Aldatamak dizisinde Elmas karakterini canlandıran Defne Samyeli, oyunculuğunun yanı sıra fit hali ve güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.
Şamdan dergisine konuşan Samyeli'nin genç kalma sırrını açıkladı. 20'li yaşlarda spora başladığını belirten 50 yaşındaki Defne Samyeli günde 9 saat uyuduğunu dile getirdi.