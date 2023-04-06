RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 9 senelik büyük aşk! Şenay Gürler “el ele” deyip paylaştı! Sevgilisinden yanıt gecikmedi! Meğer biricik aşkını yakından tanıyormuşuz...

9 senelik büyük aşk! Şenay Gürler “el ele” deyip paylaştı! Sevgilisinden yanıt gecikmedi! Meğer biricik aşkını yakından tanıyormuşuz...

atv'de yayınlanan Avrupa Yakası adlı dizide canlandırdığı "Fatoş" karakteriyle tanınan Şenay Gürler, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle verdiği romantik pozları "9 yılı bitirdik&hellip; Aşkla, sevgiyle, birlikte, el ele&hellip; Aşkım" notuyla yayınladı. Oyuncuya sevgilisinde yanıt gecikmedi. Öte yandan Gürler'in ünlü isimle aşk yaşadığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Şenay Gürler'in büyük aşkı kimmiş...

takvim.com.tr
06.04.2023 19:12 - Son Güncelleme: 06.04.2023 19:12
9 senelik büyük aşk! Şenay Gürler “el ele” deyip paylaştı! Sevgilisinden yanıt gecikmedi! Meğer biricik aşkını yakından tanıyormuşuz...

Avrupa Yakası adlı dizide canlandırdığı "Fatoş" karakteriyle tanınan Şenay Gürler, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilişkisinin 9'uncu yılını kutladı.

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9 senelik büyük aşk! Şenay Gürler “el ele” deyip paylaştı! Sevgilisinden yanıt gecikmedi! Meğer biricik aşkını yakından tanıyormuşuz...

Ünlü oyuncu, sevgilisiyle verdiği romantik pozları "9 yılı bitirdik… Aşkla, sevgiyle, birlikte, el ele… Aşkım" notuyla yayınladı.

9 senelik büyük aşk! Şenay Gürler “el ele” deyip paylaştı! Sevgilisinden yanıt gecikmedi! Meğer biricik aşkını yakından tanıyormuşuz...

Oyuncunun sevgilisi ise romantik paylaşıma kalp emojileriyle "Aşkım" diyerek karşılık verdi.

9 senelik büyük aşk! Şenay Gürler “el ele” deyip paylaştı! Sevgilisinden yanıt gecikmedi! Meğer biricik aşkını yakından tanıyormuşuz...

Öte yandan Gürler'in ünlü isimle aşk yaşadığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

9 senelik büyük aşk! Şenay Gürler “el ele” deyip paylaştı! Sevgilisinden yanıt gecikmedi! Meğer biricik aşkını yakından tanıyormuşuz...

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