9 senelik büyük aşk! Şenay Gürler “el ele” deyip paylaştı! Sevgilisinden yanıt gecikmedi! Meğer biricik aşkını yakından tanıyormuşuz...
atv'de yayınlanan Avrupa Yakası adlı dizide canlandırdığı "Fatoş" karakteriyle tanınan Şenay Gürler, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle verdiği romantik pozları "9 yılı bitirdik… Aşkla, sevgiyle, birlikte, el ele… Aşkım" notuyla yayınladı. Oyuncuya sevgilisinde yanıt gecikmedi. Öte yandan Gürler'in ünlü isimle aşk yaşadığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Şenay Gürler'in büyük aşkı kimmiş...
06.04.2023 19:12 - Son Güncelleme: 06.04.2023 19:12
Avrupa Yakası adlı dizide canlandırdığı "Fatoş" karakteriyle tanınan Şenay Gürler, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilişkisinin 9'uncu yılını kutladı.