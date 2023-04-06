1 çocuk annesi Pınar Altuğ’dan yatak odası pozu! Yağmur Atacan’ın biricik eşine bakın! 48 yaşındaki Pınar en cesur haliyle...
Meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten Su Atacan adında bir kızı olan Pınar Altuğ, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Tamer Karadağlı ile başrolünü üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, en doğal haliyle yatak odasında verdiği bir pozu Instagram'da paylaştı. 48 yaşındaki Altuğ, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte o paylaşım...
06.04.2023 18:02 - Son Güncelleme: 06.04.2023 18:53
Meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ'un bu evlilikten Su Atacan adında bir kızı oldu.
Tamer Karadağlı ile başrolünü üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.