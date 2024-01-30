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50 yaşındaki Songül Karlı çok iddialı: Asıl şimdi bebeleri pistten alalım! Sosyal medya ikiye bölündü!

Giyim tarzı ve sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Songül Karlı, son zamanlarda geçirdiği estetik operasyonlarıyla gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı, şimdi ise 'Çoğu Gitti Azı Kaldı' isimli çalışmasıyla çok konuşuldu. Yeni klibini sevenleriyle paylaşan Songül Karlı, sosyal medyayı ikiye bölerken "Asıl şimdi bebeleri pistten alalım!" sözleriyle dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 11:36 Güncelleme 30 Ocak 2024, 11:36
50 yaşındaki Songül Karlı çok iddialı: Asıl şimdi bebeleri pistten alalım! Sosyal medya ikiye bölündü! 1

'Derman Sendedir' albümü ile 1991 yılında müzik sektörüne giriş yapan Songül Karlı, giyim tarzı ve sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.

50 yaşındaki Songül Karlı çok iddialı: Asıl şimdi bebeleri pistten alalım! Sosyal medya ikiye bölündü! 2

Attığı her adımla dikkat çekmeyi başaran şarkıcı, son zamanlarda geçirdiği estetik operasyonlarıyla gündem oldu.

50 yaşındaki Songül Karlı çok iddialı: Asıl şimdi bebeleri pistten alalım! Sosyal medya ikiye bölündü! 3

Yıllar içindeki değişimiyle çok konuşulan Karlı, bu kez 'Çoğu Gitti Azı Kaldı' isimli çalışmasıyla gündeme geldi.

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