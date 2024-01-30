50 yaşındaki Songül Karlı çok iddialı: Asıl şimdi bebeleri pistten alalım! Sosyal medya ikiye bölündü!

Giyim tarzı ve sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Songül Karlı, son zamanlarda geçirdiği estetik operasyonlarıyla gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı, şimdi ise 'Çoğu Gitti Azı Kaldı' isimli çalışmasıyla çok konuşuldu. Yeni klibini sevenleriyle paylaşan Songül Karlı, sosyal medyayı ikiye bölerken "Asıl şimdi bebeleri pistten alalım!" sözleriyle dikkat çekti.