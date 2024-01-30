5.kez Survivor'a katılan Merve Aydın'ın eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Aydın meğer...

Survivor 2022 All-Star'ın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan ancak yaşadığı sakatlık sonrası diskalifiye olan Merve Aydın, 5.kez Survivor'da! Survivor 2024 All-Star'ın da en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Merve Aydın hakkında araştırma yapanlarsa eşinin kim olduğunu görüne şaştı kaldı. İşte başta Merve Aydın olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
5.kez Survivor'a katılan Merve Aydın günün en çok merak edilen isimlerinden biri.
Merve Aydın 2014,2015, 2019 ve 2022'de ve 2024 sezonlarında 5 kez Survivor'a katıldı.
Geçen sezon doktor Merve Aydın'ın aşil tendonu koptuysa yarışmaya devam edemeyeceğini de belirtmişti. Sonrasında Merve Aydın'ın sağlık durumu ile ilgili Acun Ilıcalı flaş açıklamada bulunmuş ve "Merve için Survivor macerası sona erdi." demişti.