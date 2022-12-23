49 yaşındaki 2 çocuk annesi Seray Sever’den karnı burnunda poz! Sosyal medyada paylaştı! Aylar önce ikizlerini kucağına almıştı...
Eray Sünbül ile 2018 yılında nikah masasına oturan ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, geçen Nisan ayında Sofia ve Alya isimlerini verdiği ikiz kızlarını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Hem hamilelik sürecinde hem de sonrasında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Sever, Instagram'da yayınladığı son fotoğrafla yine çok konuşuldu. Karnı burnunda pozunu paylaşan ünlü sunucu, kısa sürede gündem oldu. İşte Seray Sever'in o paylaşımı...
23.12.2022 18:41 - Son Güncelleme: 23.12.2022 18:41
2006 yılında 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınlayan ve bunun yanı sıra oyunculukla, sunuculuk da yapan Seray Sever, kariyeriyle yıllarca adından söz ettirdi.
Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren Sever, geçen Nisan ayında ise Sofia ve Alya isimlerini verdiği ikiz kızlarını kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.