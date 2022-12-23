Kızılcık Şerbeti Kıvılcım Arslan'ı Evrim Alasya’nın babası bakın kim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer o da tanıdıkmış...
Kadrosunda; Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım Arslan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Evrim Alasya'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Alasya'nın özellikle ailesini merak etti. Oyuncu hakkında en çok "Evrim Alasya babası kim?", "Evrim Alasya kimin kızı?" sorularının yanıtı aratıldı. Alasya'nın babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Evrim Alasya'nın babası kimmiş...
23.12.2022 19:15 - Son Güncelleme: 23.12.2022 19:15
Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım Arslan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Evrim Alasya'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
EVRİM ALASYA KİMDİR?
Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezun olan Evrim Alasya, oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başladı.
Oyuncu hakkında en çok "Evrim Alasya babası kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Alasya'nın babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.