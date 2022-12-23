Burcu Özberk siyahlar içinde paylaştı! Süper mini elbisesiyle verdiği pozlar sosyal medyaya damga vurdu! Yine çok konuşuldu
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Geçen günlerde kâkül kestirerek imaj tazeleyen oyuncu, siyah mini elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem olurken Burcu Özberk yine çok konuşuldu. İşte Burcu Özberk'in o pozları...
23.12.2022 18:19 - Son Güncelleme: 23.12.2022 18:19
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.