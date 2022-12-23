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Haberler Magazin Burcu Özberk siyahlar içinde paylaştı! Süper mini elbisesiyle verdiği pozlar sosyal medyaya damga vurdu! Yine çok konuşuldu

Burcu Özberk siyahlar içinde paylaştı! Süper mini elbisesiyle verdiği pozlar sosyal medyaya damga vurdu! Yine çok konuşuldu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Geçen günlerde kâkül kestirerek imaj tazeleyen oyuncu, siyah mini elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem olurken Burcu Özberk yine çok konuşuldu. İşte Burcu Özberk'in o pozları...

takvim.com.tr
23.12.2022 18:19 - Son Güncelleme: 23.12.2022 18:19
Burcu Özberk siyahlar içinde paylaştı! Süper mini elbisesiyle verdiği pozlar sosyal medyaya damga vurdu! Yine çok konuşuldu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Burcu Özberk siyahlar içinde paylaştı! Süper mini elbisesiyle verdiği pozlar sosyal medyaya damga vurdu! Yine çok konuşuldu

Geçen günlerde kâkül kestirerek imaj tazeleyen oyuncu, son haliyle verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı.

Burcu Özberk siyahlar içinde paylaştı! Süper mini elbisesiyle verdiği pozlar sosyal medyaya damga vurdu! Yine çok konuşuldu

Siyahlar içinde paylaşım yapan ünlü oyuncu, süper mini elbisesi ile verdiği takipçilerinin beğenisine sundu.

Burcu Özberk siyahlar içinde paylaştı! Süper mini elbisesiyle verdiği pozlar sosyal medyaya damga vurdu! Yine çok konuşuldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Burcu Özberk siyahlar içinde paylaştı! Süper mini elbisesiyle verdiği pozlar sosyal medyaya damga vurdu! Yine çok konuşuldu

İşte Burcu Özberk'in o pozları...

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