46 yaşındaki Demet Şener mayosuyla kızı İrem Kutluay’a poz verdi! “Kim der 2 çocuk annesi” 27 yıldır 56 kilo olan Demet’in sırrı...
Tolga Arman ile mutlu bir birliktelik sürdüren eski manken Demet Şener, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Şener, o paylaşımlarına bir yenisini ekledi ve İbrahim Kutluay ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı İrem Kutluay'a verdiği pozu yayınladı. Şener'in mayolu paylaşımı kısa sürede gündem olurken "Kim der 2 çocuk annesi" yorumları yapıldı. 27 yıldır 56 kilo olan Demet Şener'in formunun sırrı da ortaya çıktı. İşte o fotoğraf ve Demet Şener'in sırrı...
11.07.2023 10:24 - Son Güncelleme: 11.07.2023 10:24
1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik yarışmasında birinci seçilen Demet Şener, 15 Temmuz 2005 tarihinde millî basketbolcu İbrahim Kutluay'la evlendi. Şener, 2006 yılında İrem'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Ünlü isim, 2099'da da Ömer adını verdiği oğluna kavuştu.
2018'de İbrahim Kutluay ile boşanan eski manken, 2019-2021 yılları arasında Cenk Küpeli ile evli kaldı.
Şimdilerde Tolga Arman ile mutlu bir birliktelik sürdüren Şener, sevgilisiyle tatilden yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.
Demet Şener'in "Kızımın gözünden notunu eklediği mayolu pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Şener'i görenler "Kim der 2 çocuk annesi" yorumunda bulundu.