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Haberler Magazin Buyur buradan yak! Hadise ile Kim Kardashian'ın bu karesi sosyal medyanın dilinde "Hadise çakmıştır çoktan birinden stili"

Buyur buradan yak! Hadise ile Kim Kardashian'ın bu karesi sosyal medyanın dilinde "Hadise çakmıştır çoktan birinden stili"

Nisan ayında evlendiği Mehmet Dinçerler ile Eylül ayında boşanan ünlü şarkıcı Hadise gündemden düşmüyor. Birlikte projeler hayata geçirdiği arkadaşı Murda ile adı aşk dedikodularına karışan Hadise, Bodrum tatilinde ünlü oyuncu Serkan Altunorak ile sarmaş dolaş görüntülenince 'Yeni bir aşk mı?' sorusu akıllara gelmişti. Tatil pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hadise bu kez Kim Kardashian'la gündeme geldi. Bakın neden.

11.07.2023 09:59 - Son Güncelleme: 11.07.2023 09:59
Buyur buradan yak! Hadise ile Kim Kardashian’ın bu karesi sosyal medyanın dilinde Hadise çakmıştır çoktan birinden stili

Hadise mi Kim Kardashian mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Buyur buradan yak! Hadise ile Kim Kardashian’ın bu karesi sosyal medyanın dilinde Hadise çakmıştır çoktan birinden stili

Mehmet Dinçerler ile boşanma nedeni olarak gösterilen Murda ile yeni projeler gerçekleştiren Hadise konser performansı ile gündeme bomba gibi düşmüştü geçtiğimiz günlerde.

Buyur buradan yak! Hadise ile Kim Kardashian’ın bu karesi sosyal medyanın dilinde Hadise çakmıştır çoktan birinden stili

Murda ile sahne alan Hadise partneri ile samimi dansı ve göz göze söylediği şarkılarla adından söz ettirmişti. Hatta o konserde sarmaş dolaş dans eden ikiliden Murda bir ara Hadise'ye "Seni sevdiğimi söylemiş miydim ben?" demiş ve "Seni çok seviyorum" diye bağırmıştı.

Buyur buradan yak! Hadise ile Kim Kardashian’ın bu karesi sosyal medyanın dilinde Hadise çakmıştır çoktan birinden stili

Sık sık tatil pozları paylaşan Hadise'nin Serkan Altunorak ile gece eğlendiği anlar herkese ikilinin arasında aşk olup olmadığını sorgulattı.

Buyur buradan yak! Hadise ile Kim Kardashian’ın bu karesi sosyal medyanın dilinde Hadise çakmıştır çoktan birinden stili

Ancak ünlü şarkıcı bu iddialara aldırış etmeden tatilinden fotoğraflar paylaşmaya devam etti.

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