Mustafa Sandal ve rapçi Uzi birbirine girdi! Sosyal medyada ortalık karıştı! “En iyi cevabı her zaman halk verir, vermiş de...”
Ağrı konserine Business Class uçmadığı için katılmadığı iddia edilen rapçi Uzi, sosyal medya hesabında bir açıklama yaparak hakkında çıkan haberlere yanıt verdi. Asıl sebebin Mustafa Sandal'dan sonra çıkmak olduğunu söyleyen Uzi, "Benim önüme Mustafa Sandal'ı çıkaramazsın" ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'dan da yanıt gecikmedi. İkilini atışması, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...
Senin Uğruna, Umrumda Değil, Arasan da, Krvn, Makina gibi şarkılarla popüler olan Uzi'nin Business Class uçuş olmadığı için Ağrı konserine katılmadığı iddia edildi.
UZİ'DEN AÇIKLAMA
Ünlü rapçi ise sosyal medyada yaptığı açıklamada sebebin bu olmadığını söyledi. Uzi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Birazdan bize kesilmiş ekonomi biletlerini paylaşacağım kabul etmiş miyiz etmemiş miyiz. Benim önüme Mustafa Sandal'ı çıkaramazsın hele hatır gönülle, aman adam yaşlı, aman şöyle böyle diyerek asla çıkaramazsın.
Sene 2023, kimin ne iş yaptığı, kimin ne kadar dinlendiği ortada. Değerli Mustafa Sandal'ı konuşsaydınız neden bu devirde hala son sahneye çıkmak istiyor diye"
MUSTAFA SANDAL'DAN JET YANIT
Sandal, sosyal medya hesabından verdiği yanıtta şunları söyledi: "Sevgili Uzi kardeşim. Kayıtlara geçen; senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet "hit" olmuş eserin olduğunda, Avrupa'da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz.