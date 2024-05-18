41 numara giyen Çağla Şıkel'in ayakları gündem oldu! 'Fırıncı küreği' yorumlarına videolu cevap...

Instagram'da 4.5 milyon takipçisi olan Çağla Şıkel, zaman zaman çocukları Kuzey ve Uzay ile geçirdiği eğlenceli anları zaman zaman da kendini paylaşmaya devam ediyor. 2015 yılında Emre Altuğ'dan boşanmasının ardından adı bir dönem Nail Gönenli ile birlikteliği konuşulan Çağla Şıkel, bu sefer bambaşka bir konuyla gündem oldu. Sosyal medyada yayınlanan bir videoya "Çağla Şıkel'in ayakları" notu yazıldı ve paylaşım bir anda gündem oldu. 'Fırıncı küreği' yorumları yazılan videoya Çağla Şıkel'den yanıt gecikmedi...
Instagram'da 4.5 milyon takipçisi olan Çağla Şıkel, başarılı kariyeri ve özel hayatıyla oldukça yakından takip ediliyor.
Son olarak Emre Altup ile yollarını ayıran Çağla Şıkel, Nail gönenli ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak çiftin birlikteliği çok uzun sürmedi.
Aşktan yana yüzü gülmeyen Çağla Şıkel bu sefer sosyal medyada ayaklarıyla gündem oldu.