Miss Turkey 2007 birincisi Selen Soyder, uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor. İş insanı Oren Frensez ile yedi yıllık evliliğini sessiz sedasız bitiren Selen Soyder, bu kez mutlu bir haber ile magazin gündemine geldi. Son haliyle tanınmakta güçlük çeken Selen Soyder, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti. İkilinin fotoğrafına beğeni yağarken, kalpli yorumlar peş peşe geldi. İşte Selen Soyder'in yeni aşkı...
Bir döne birçok yapımda yer alan ünlü oyuncu Selen Soyder şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
2007 yılında Miss Turkey birincisi seçilen ünlü oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle de tanınmakta güçlük çekiyor.
Son olarak Selen Soyder, 2015'te nikâh masasına oturduğu iş insanı Oren Fransez ile 7 senelik evliliğini sessiz sedasız sonlandırmıştı. Ancak Selen Soyder'den bu sefer yeni aşk paylaşımı geldi.