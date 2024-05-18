Ünlü oyuncu Selen Soyder aşkını ilan etti! 7 senelik Oren Frances ile evliliğinden sonra işte gönlünü kaptırdığı kişi...

Miss Turkey 2007 birincisi Selen Soyder, uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor. İş insanı Oren Frensez ile yedi yıllık evliliğini sessiz sedasız bitiren Selen Soyder, bu kez mutlu bir haber ile magazin gündemine geldi. Son haliyle tanınmakta güçlük çeken Selen Soyder, sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti. İkilinin fotoğrafına beğeni yağarken, kalpli yorumlar peş peşe geldi. İşte Selen Soyder'in yeni aşkı...