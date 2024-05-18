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Müge Anlı'nın rol aldığı o diziyi gördünüz mü? Yıllar sonra ortaya çıktı! Başarılı sunucu o dizide...

Hafta içi her gün ATV ekranlarında reyting rekorları kıran "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği program, her hafta başka insanların hayatlarına umut oluyor. 16. sezonuyla izleyici ile buluşan programda başarılı sunucu Müge Anlı'nın özel hayatı da sık sık merak konusu oluyor. Peki Müge Anlı'nın yıllar önce rol aldığı diziyi daha önce gördünüz mü? İşte Müge Anlı'nın yıllar önce rol aldığı diziden kareler...

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 22:06 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 22:40
Müge Anlı’nın rol aldığı o diziyi gördünüz mü? Yıllar sonra ortaya çıktı! Başarılı sunucu o dizide... 1

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün seyirci ile buluşmaya devam ediyor.

Müge Anlı’nın rol aldığı o diziyi gördünüz mü? Yıllar sonra ortaya çıktı! Başarılı sunucu o dizide... 2

Başarılı sunucu Müge Anlı her bölümde insanların hayatlarına umut olmaya devam ederken, milyonlar tarafından takip edilmeye devam ediyor.

Müge Anlı'nın yıllar önce oynadığı dizi ortaya çıktı!

Müge Anlı’nın rol aldığı o diziyi gördünüz mü? Yıllar sonra ortaya çıktı! Başarılı sunucu o dizide... 3

Özel hayatıyla hem sevenlerinin hem de magazin gündeminin yakından takip ettiği ve Türkiye'nin en sevilen isimleri arasında ilk sıralarda yer alan Müge Anlı'nın yıllar önce dizide rol aldığı ortaya çıktı.

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