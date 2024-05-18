Müge Anlı'nın rol aldığı o diziyi gördünüz mü? Yıllar sonra ortaya çıktı! Başarılı sunucu o dizide...

Hafta içi her gün ATV ekranlarında reyting rekorları kıran "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği program, her hafta başka insanların hayatlarına umut oluyor. 16. sezonuyla izleyici ile buluşan programda başarılı sunucu Müge Anlı'nın özel hayatı da sık sık merak konusu oluyor. Peki Müge Anlı'nın yıllar önce rol aldığı diziyi daha önce gördünüz mü? İşte Müge Anlı'nın yıllar önce rol aldığı diziden kareler...