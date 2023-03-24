RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 40 gün önce doğum yapan Hazal Kaya’dan aile pozu! Son hali dikkat çekti! Ali Atay’ın kızı ve oğluna yorum yağdı: Ceyda Ateş, Müge Boz...

40 gün önce doğum yapan Hazal Kaya’dan aile pozu! Son hali dikkat çekti! Ali Atay’ın kızı ve oğluna yorum yağdı: Ceyda Ateş, Müge Boz...

Ali Atay ile 2019'da nikah masasına oturan Hazal Kaya, aynı sene oğlu Fikret Ali'yi kucağına aldı. Bu yıl ise kızı Leyla Süreyya'yı dünyaya getiren oyuncu, sosyal medya hesabında aile pozunu yayınladı. Eşi Ali Atay ve iki çocuğuyla çektirdiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Kaya, kızı Leyla Süreyya'nın 40 günlük olduğunu duyurdu. Ünlü ismin paylaşımı büyük beğeni toplarken taze anne Kaya'nın son hali dikkat çekti. Öte yandan aralarında Müge Boz, Ceyda Ateş gibi isimlerin yer aldığı birçok ünlü paylaşıma yorumda bulundu. İşte Hazal Kaya'nın o paylaşımı...

takvim.com.tr
24.03.2023 21:51 - Son Güncelleme: 24.03.2023 21:51
40 gün önce doğum yapan Hazal Kaya’dan aile pozu! Son hali dikkat çekti! Ali Atay’ın kızı ve oğluna yorum yağdı: Ceyda Ateş, Müge Boz...

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, ilk çocukları Fikret Ali'yi de aynı sene kucaklarına almıştı.

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40 gün önce doğum yapan Hazal Kaya’dan aile pozu! Son hali dikkat çekti! Ali Atay’ın kızı ve oğluna yorum yağdı: Ceyda Ateş, Müge Boz...

Leyla Süreyya'nın dünyaya gelmesiyle ikinci kez anne olan Hazla Kaya, ailesiyle verdiği bir pozu Instagram'da yayınladı.

40 gün önce doğum yapan Hazal Kaya’dan aile pozu! Son hali dikkat çekti! Ali Atay’ın kızı ve oğluna yorum yağdı: Ceyda Ateş, Müge Boz...

Eşi Ali Atay ve iki çocuğuyla çektirdiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Kaya, kızı Leyla Süreyya'nın 40 günlük olduğunu duyurdu

40 gün önce doğum yapan Hazal Kaya’dan aile pozu! Son hali dikkat çekti! Ali Atay’ın kızı ve oğluna yorum yağdı: Ceyda Ateş, Müge Boz...

Kaya, şu ifadeleri kullandı: "Kapkaranlık günlerde bize umut ışığı gibi gelen canım kızım, iyi ki doğdun. 40 gün nasıl geçti bilmiyorum"

40 gün önce doğum yapan Hazal Kaya’dan aile pozu! Son hali dikkat çekti! Ali Atay’ın kızı ve oğluna yorum yağdı: Ceyda Ateş, Müge Boz...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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