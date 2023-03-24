Selin Genç straplez elbisesiyle Roma sokaklarının tozunu attırdı! Yeni imajı dikkat çekti! Bir Zamanlar Çukuova’nın Gülten’iydi...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Selin Genç, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına yenisini ekledi. Ünlü oyuncu, straplez elbisesi ile Roma sokaklarında çektiği görüntüleri takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşımda Genç'in yeni imajı dikkat çekti. İşte Selin Genç'in çok konuşulan o paylaşımı...
24.03.2023 21:23 - Son Güncelleme: 24.03.2023 21:39
Ünlü oyuncu Selin Genç, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Gülten karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.