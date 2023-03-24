8 yıllık aşkıyla evlenen Dilan Çıtak: "Çok başka bir heyecan" İbrahim Tatlıses’e torun mu geliyor? ‘Açık ilişki’ açıklaması çok konuşulmuştu...

Kızını nişanlayan Tatlıses, "Bana 'Mutlu musunuz?' diye sormayın" diyerek basın mensuplarına takıldı ve şunları söyledi: "Her babaya ne sorulursa sorulsun, böyle bir günde 'Mutluyum' der. Çok mutluyum, Levent de çok düzgün, terbiyeli bir çocuk. Ben de bir baba olarak elimden ne geliyorsa yapacağım tabii ki. Düğünde görüşürüz"