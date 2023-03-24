8 yıllık aşkıyla evlenen Dilan Çıtak: "Çok başka bir heyecan" İbrahim Tatlıses’e torun mu geliyor? ‘Açık ilişki’ açıklaması çok konuşulmuştu...
İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses, geçen sene Ekim ayında 8 yıllık sevgilisi Levent Dörter ile nikah masasına oturmuştu. Attığı her adımla dikkat çeken Çıtak, evlilik sonrası katıldığı bir programda açık ilişkiye dair söyledikleriyle gündem olmuştu. Geçen haftalarda da Hadise ile ilgili attığı tweetle çok konuşulan Çıtak, önceki gün eşi ile birlikte kameralara yansıdı. Basın mensuplarıyla sohbet eden ikiliden Dilan Çıtak Tatlıses'in açıklaması, akıllara "Hamile mi?" sorusunu getirdi. İşte "Çok başka bir heyecan" Dilan Çıtak'ın o açıklaması...
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, geçen sene Mayıs ayında sevgilisi Levent Dörter ile nişanlandı. Çiftin yüzüklerini İbrahim Tatlıses ile Polat Yağcı taktı.
Kızını nişanlayan Tatlıses, "Bana 'Mutlu musunuz?' diye sormayın" diyerek basın mensuplarına takıldı ve şunları söyledi: "Her babaya ne sorulursa sorulsun, böyle bir günde 'Mutluyum' der. Çok mutluyum, Levent de çok düzgün, terbiyeli bir çocuk. Ben de bir baba olarak elimden ne geliyorsa yapacağım tabii ki. Düğünde görüşürüz"
EVLENDİLER
Dilan Çıtak Tatlıses, Ekim 2022'de ise 8 yıldır birlikte olduğu Levent Dörter ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitliğini yapımcı Polat Yağcı ve şarkıcı Tan Taşçı yaptı.
DÜĞÜNE DAMGA VURDU
İbrahim Tatlıses, nikah memurunun Dilan Çıtak'a "Eş olarak kabul ediyor musun?" sorusu üzerine araya girdi. Bir anda "Hayır" diyerek bağıran İbrahim Tatlıses, tepkisiyle herkesi güldürdü. Dilan Çıtak Tatlıses de güldü ve hemen ardından "Evet" dedi.