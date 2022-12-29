4 yıllık büyük aşk bitti mi? Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu cephesinde flaş gelişme! Meğer Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir...
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, 2018 yılında meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran ünlü oyuncu, partneri Mert Ramazan Demir ile samimi görüntüler sergileyince ise eleştiri oklarını üzerine çekti. İkilinin samimiyeti ayrılık dedikodularını beraberinde getirirken Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Ortaya atılan iddia "4 yıllık büyük aşk bitti mi?" sorusunu akıllara getirdi. İşte haberin ayrıntıları...
29.12.2022 20:32 - Son Güncelleme: 29.12.2022 20:35
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, 2018 yılında meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı.
Ancak Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile samimi görüntüleri çiftin ayrıldığı yönündeki iddiaları da beraberinde getirdi.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir süre önce dizilerinin yapım şirketi OGM Pictures'ın yeni yıl yemeğine katıldı.