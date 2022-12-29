Gülsim Ali İlhan’ın annesini gören dilini ısırdı! Kızının pozlarını taklit edip ortalığı yakıp kavurdu! “Annesi değil ablası sanki...”
Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Annesi ile verdiği pozları Instagram sayfasında yayınlayan oyuncu, paylaşımına "Annem pozlarımı taklit etmeye çalışırsa..." notunu ekledi. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olurken İlhan'ın annesi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. Sosyal medya kullanıcıları, "Kızını güzellikte sollamış", "İkizi kadar benziyor", "Annesi değil ablası sanki" yorumlarını yaptı. İşte Gülsim Ali İlhan'ın annesi...
29.12.2022 21:16 - Son Güncelleme: 29.12.2022 21:16
Gülsim Ali İlhan, Gönül Dağı'nda canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan oyuncu, son olarak annesiyle gündeme geldi.