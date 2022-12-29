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Haberler Magazin Mine Tugay dekolteli otopark pozlarıyla sosyal medyayı çalkaladı! Takipçileri karasız kalıp ne diyeceğini bilemedi...

Mine Tugay dekolteli otopark pozlarıyla sosyal medyayı çalkaladı! Takipçileri karasız kalıp ne diyeceğini bilemedi...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında otoparkta çektirdiği pozları art arda yayınladı. Derin göğüs dekolteli üstüyle kamera karşısına geçen Tugay, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun takipçilerine yönelttiği soru ise birçok sevenini kararsız bıraktı. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr
29.12.2022 18:55 - Son Güncelleme: 29.12.2022 18:55
Mine Tugay dekolteli otopark pozlarıyla sosyal medyayı çalkaladı! Takipçileri karasız kalıp ne diyeceğini bilemedi...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, Instagram hesabında yayınladığı pozlarla sık sık magazin gündeminde yer aldı.

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Mine Tugay dekolteli otopark pozlarıyla sosyal medyayı çalkaladı! Takipçileri karasız kalıp ne diyeceğini bilemedi...

Özellikle tatil pozlarıyla çok konuşulan oyuncu, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Mine Tugay dekolteli otopark pozlarıyla sosyal medyayı çalkaladı! Takipçileri karasız kalıp ne diyeceğini bilemedi...

Derin göğüs dekolteli üstü ve zebra desenli takımıyla kamera karşısına geçen Tugay, otoparkta verdiği birbirinden iddialı pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Mine Tugay dekolteli otopark pozlarıyla sosyal medyayı çalkaladı! Takipçileri karasız kalıp ne diyeceğini bilemedi...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım kısa sürede Instagram'da gündem oldu.

Mine Tugay dekolteli otopark pozlarıyla sosyal medyayı çalkaladı! Takipçileri karasız kalıp ne diyeceğini bilemedi...

Öte yandan art arda pozlarını yayınlayan Mine Tugay'ın "Hangi fotoğraf?" sorusu takipçilerini kararsız bıraktı.

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