Mine Tugay dekolteli otopark pozlarıyla sosyal medyayı çalkaladı! Takipçileri karasız kalıp ne diyeceğini bilemedi...
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında otoparkta çektirdiği pozları art arda yayınladı. Derin göğüs dekolteli üstüyle kamera karşısına geçen Tugay, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun takipçilerine yönelttiği soru ise birçok sevenini kararsız bıraktı. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...
29.12.2022 18:55 - Son Güncelleme: 29.12.2022 18:55
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Mine Tugay, Instagram hesabında yayınladığı pozlarla sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Öte yandan art arda pozlarını yayınlayan Mine Tugay'ın "Hangi fotoğraf?" sorusu takipçilerini kararsız bıraktı.