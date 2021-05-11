4 dizinin ise fişi çekildi! 8 dizi sezon finali yapıyor Bir daha yayımlanmayacak art arda finaller! Hayranları şoka girdi! Show TV, Star TV...

Televizyon ekranlarından final haberleri peş peşe geldi. Reytingleri düşen ve hikayesi biten diziler final duyurdu. 8 dizi de yaz aylarında ekranlara ara verecek. Haziran ayı için geri sayım devam ederken diziler sezon finali hazırlıklarına başladı. Ayrıca bazı diziler ekranlara teker teker veda ediyor. Bir dönem milyonlarca izleyicinin heyecanla izlediği Arıza, Ramo, Seni Çok Bekledim ve Hercai dizileri ekranlardaki macerasını sona erdirdi. Bu sezon pek çok dizi ekranlarda uzun süredir sürdürdüğü hikayesini sonlandıracak. Kimisi hikayesi sona erdiği için kimisi de reyting yarışında artık tutunamadığı için ekranlarda olmayacak.