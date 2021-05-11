Jennifer Lopez sağ gösterip sol vurdu! Alex Rodriguez'den ayrılan Jennifer Lopez tutkulu aşk yaşadığı o isimle fena yakalandı

Jennifer Lopez sağ gösterip sol vurdu! Alex Rodriguez'den ayrılan Jennifer Lopez tutkulu aşk yaşadığı o isim ile fena yakalandı. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasına göre JLO 17 yıl önceki aşkına geri döndü. Geçtiğimiz haftalarda nişanlısı Alex Rodriguez ile ilişkilerinin noktaladıklarını duyuran Jennifer Lopez eski sevgilisi Ben Affleck ile baş başa Montana'ya tatile gitti.

11.05.2021 12:06 - Son Güncelleme: 11.05.2021 12:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





