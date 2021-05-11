RAMAZAN İMSAKİYE
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Jennifer Lopez sağ gösterip sol vurdu! Alex Rodriguez'den ayrılan Jennifer Lopez tutkulu aşk yaşadığı o isimle fena yakalandı

Jennifer Lopez sağ gösterip sol vurdu! Alex Rodriguez'den ayrılan Jennifer Lopez tutkulu aşk yaşadığı o isim ile fena yakalandı. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasına göre JLO 17 yıl önceki aşkına geri döndü. Geçtiğimiz haftalarda nişanlısı Alex Rodriguez ile ilişkilerinin noktaladıklarını duyuran Jennifer Lopez eski sevgilisi Ben Affleck ile baş başa Montana'ya tatile gitti.

11.05.2021 12:06 - Son Güncelleme: 11.05.2021 12:42
Jennifer Lopez sağ gösterip sol vurdu! Alex Rodriguez'den ayrılan Jennifer Lopez tutkulu aşk yaşadığı o isim ile fena yakalandı

JLO FENA YAKALANDI!

Jennifer Lopez sağ gösterip sol vurdu! Alex Rodriguez'den ayrılan Jennifer Lopez tutkulu aşk yaşadığı Ben Affleck'e geri döndü. Bir süredir görüşen ikili, son olarak baş başa Montana'ya tatile gitti. İşte detaylar..

GALERİ DEVAM EDİYOR
Jennifer Lopez sağ gösterip sol vurdu! Alex Rodriguez'den ayrılan Jennifer Lopez tutkulu aşk yaşadığı o isim ile fena yakalandı

ABD'li yıldız Jennifer Lopez ile eski beyzbolcu Alex Rodriguez, yaptıkları ortak açıklama ile ayrılık kararı aldıklarını açıklamıştı. İkili, arkadaş kalmanın kendileri için daha iyi olduğunu belirtmişti.

Jennifer Lopez sağ gösterip sol vurdu! Alex Rodriguez'den ayrılan Jennifer Lopez tutkulu aşk yaşadığı o isim ile fena yakalandı

LOPEZ'İN ARABASINDAN İNERKEN GÖRÜLDÜ
Bu ayrılığın ardından iki çocuk annesi Lopez'in 17 yıl önce aşk yaşadığı oyuncu Ben Affleck ile yeniden görüştüğü öne sürülmüştü. Ünlü aktör, geçtiğimiz hafta da Lopez'in arabasıyla, şarkıcının evinin yönünden gelerek Bel-Air Hotel'e bırakılırken görülmesi kafa karıştırmıştı.

Jennifer Lopez sağ gösterip sol vurdu! Alex Rodriguez'den ayrılan Jennifer Lopez tutkulu aşk yaşadığı o isim ile fena yakalandı

Yaklaşık bir saat sonra Lopez, annesi ve asistanıyla aynı araçta giderken objektiflere yansımıştı. İkilinin arkadaşça vakit geçirdiği söylense de çiftin baş başa tatile çıkması iddiaları doğruladı.

Jennifer Lopez sağ gösterip sol vurdu! Alex Rodriguez'den ayrılan Jennifer Lopez tutkulu aşk yaşadığı o isim ile fena yakalandı

DAĞ TATİLİ
Lopez ile Affleck, geçen hafta Montana'da baş başa romantik bir tatile çıktı. Sonra da Los Angeles'a dönüşlerinde aynı özel uçaktan inerken görüntülendiler. Lopez ve Affleck, aynı gün aynı aracın içinde de objektiflere takıldı.