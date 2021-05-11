Jennifer Lopez sağ gösterip sol vurdu! Alex Rodriguez'den ayrılan Jennifer Lopez tutkulu aşk yaşadığı o isimle fena yakalandı
Jennifer Lopez sağ gösterip sol vurdu! Alex Rodriguez'den ayrılan Jennifer Lopez tutkulu aşk yaşadığı o isim ile fena yakalandı. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasına göre JLO 17 yıl önceki aşkına geri döndü. Geçtiğimiz haftalarda nişanlısı Alex Rodriguez ile ilişkilerinin noktaladıklarını duyuran Jennifer Lopez eski sevgilisi Ben Affleck ile baş başa Montana'ya tatile gitti.
11.05.2021 12:06
- Son Güncelleme: 11.05.2021 12:42
LOPEZ'İN ARABASINDAN İNERKEN GÖRÜLDÜ
Bu ayrılığın ardından iki çocuk annesi Lopez'in 17 yıl önce aşk yaşadığı oyuncu Ben Affleck ile yeniden görüştüğü öne sürülmüştü. Ünlü aktör, geçtiğimiz hafta da Lopez'in arabasıyla, şarkıcının evinin yönünden gelerek Bel-Air Hotel'e bırakılırken görülmesi kafa karıştırmıştı.