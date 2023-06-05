Naz Elmas yamulttu da yamulttu! Son haliyle şaşkına çeviren Naz Elmas'ın photoshop'lu o pozları olay oldu görenler: "İnceltmelere doyamadı"
Naz Elmas yamulttu da yamulttu! Photoshop'lu o pozlar olay oldu sosyal medya ikiye bölündü. Kimileri Naz Elmas'ın Instagram paylaşımında photoshop olmadığını savunurken kimileri ise "İnceltmelere doyamadı" yorumu yaptı. İşte başta 39 yaşındaki Naz Elmas olmak üzere photoshop kurbanı ünlüler...
05.06.2023 15:20 - Son Güncelleme: 05.06.2023 15:20
Naz Elmas yamulttu da yamulttu! Son haliyle şaşkına çeviren Naz Elmas'ın photoshop'lu o pozları olay oldu görenler, "İnceltmelere doyamadı" yorumları yaptı.
Son haliyle dikkat çeken Naz Elmas'ın photoshop yaptığı ve etrafı yamulttuğu iddia edildi. Elmas'a, "İnceltmelere doyamadı" yorumları yapıldı.
Erol Özmandıracı ile evli olduğu dönemde Göcek'te tatil yapan Naz Elmas, Instagram paylaşımlarıyla olay olmuştu. Fotoğraflarına 'photoshop' uyguladığı iddia edilen Naz Elmas'a "Photoshop yapayım derken yarınız kaybolmuş" şeklinde yorumlar yapılmıştı.