33 yaşındaki Ecem Erkek 12 kilo verdi! 38 bedene indi son halini gören inanamadı! "Biz seni 10 kilo fazlayken seviyoruz..."

12 kilo veren Ecem Erkek 12 kilo birden verdi. 38 bedene inen ünlü oyuncu 2017 ve 2021 yılları arasında sinemada da ilerlerken, bir taraftan Güldür Güldür programında yer alarak kısa sürede tanınmaya başladı. İşte Ecem Erkek'in görenleri şaşırtan son hali...