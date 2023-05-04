33 yaşındaki Ecem Erkek 12 kilo verdi! 38 bedene indi son halini gören inanamadı! "Biz seni 10 kilo fazlayken seviyoruz..."
Onur Atilla, Onur Buldu, Ali Sunal, Açelya Topaloğlu ve Meltem Yılmazkaya gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show isimli programla tanınan ve Naime karakterine can veren Ecem Erkek verdiği kilolarla gündeme geliyor. Oyunculuğuyla hafızlara kazınan Erkek, en sevilen kadın komedyenler arasında bulunuyor. Başarılı oyuncu son zamanlarda verdiği kilolarla ilgili paylaşımda bulundu. 12 kilo veren Erkek'in yeni halini görenler tanıyamıyor. İşte Ecem Erkek'in son hali...
04.05.2023 11:47 - Son Güncelleme: 04.05.2023 11:47
12 kilo veren Ecem Erkek 12 kilo birden verdi. 38 bedene inen ünlü oyuncu 2017 ve 2021 yılları arasında sinemada da ilerlerken, bir taraftan Güldür Güldür programında yer alarak kısa sürede tanınmaya başladı. İşte Ecem Erkek'in görenleri şaşırtan son hali...