Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun tarikatı ifşa oldu Baba Eren bakın kim çıkı! Demet Akalın'ın ağzı açık kaldı meğer Hande Erçel ile Murat Dalkılıç da...
Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu'nun tarikatı ifşa oldu Baba Eren bakın kim çıkı! Meğer Hande Erçel ile Murat Dalkılıç bu yüzden ayrılmış... 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu, aşklarıyla Seda Sayan ve Ebru Gündeş'i bile imrendirmişti... Sık sık açıklamaları, tanışma hikayeleri ve verdikleri pozlarla sosyal medya gündeminde yer alan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun evliliğinde neler oluyor? İhanet iddiaları ve ortaya çıkan o görüntülerin ardından 'Derviş' Kadir Doğulu'nun tarikatı açığa çıktı. İkinci Adnan Oktar vakası mı yaşanıyor? Kadir Doğulu'nun tarikatının içinde hangi ünlüler var? İşte Demet Akalın'ın ağzını açık bırakan tüm detaylar ve çarpıcı iddialar...
04.05.2023 10:54 - Son Güncelleme: 04.05.2023 11:06
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun tarikatı ifşa oldu Baba Eren bakın kim çıkı! Demet Akalın'ın ağzı açık kaldı meğer Hande Erçel ile Murat Dalkılıç da bu yüzzden ayrılmış!
Magazin kulisleri bu haberle çalkalandı. Sosyal medyaya düşen görüntülerden sonra Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde kara bulutların dolaştığı ileri sürüldü.
Günlerdir magazin basınında yer alan Neslihan Atagül - Kadir Doğulu olayında çiftten gelen ihanet açıklaması ve Neslihan Atagül'ün tavırları akıllarda soru işaretleri bırakırken bomba iddialar geldi.
'Derviş Kadir' olarak anılan Kadir Doğulu'nun tarikatına bağlı ünlülerin kim olduğu ve toplandıklarında neler yaptıkları ortaya çıktı.